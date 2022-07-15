Колосков — о смерти Ярцева: «Неожиданность. Буквально несколько дней назад я видел его в Санкт-Петербурге»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью российского тренера Георгия Ярцева. Специалисту было 74 года.
«Ярцев был неординарной личностью. Человек с огромной энергией. По любому вопросу он отстаивал свою позицию. И всегда делал это яростно и с огромным воодушевлением. Приятнейший человек. Да и футболист он был яркий. И как тренер он тоже себя показал: вывел сборную на чемпионат Европы. Работал в свое время с молодежью спартаковской. Не случайно «Спартак» называли пионерским отрядом Ярцева. Для меня эта новость — неожиданность. Буквально несколько дней назад я видел его в Санкт-Петербурге. И тут такое. Огромные соболезнования семье и близким», — сказал Колосков «СЭ».
По информации «СЭ», все матчи первого тура РПЛ сезона-2022/23 начнутся с минуты молчания в связи со смертью экс-тренера «Спартака» Георгия Ярцева.
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4
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5
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11
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14
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16
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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