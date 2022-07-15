Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью российского тренера Георгия Ярцева. Специалисту было 74 года.

«Ярцев был неординарной личностью. Человек с огромной энергией. По любому вопросу он отстаивал свою позицию. И всегда делал это яростно и с огромным воодушевлением. Приятнейший человек. Да и футболист он был яркий. И как тренер он тоже себя показал: вывел сборную на чемпионат Европы. Работал в свое время с молодежью спартаковской. Не случайно «Спартак» называли пионерским отрядом Ярцева. Для меня эта новость — неожиданность. Буквально несколько дней назад я видел его в Санкт-Петербурге. И тут такое. Огромные соболезнования семье и близким», — сказал Колосков «СЭ».

По информации «СЭ», все матчи первого тура РПЛ сезона-2022/23 начнутся с минуты молчания в связи со смертью экс-тренера «Спартака» Георгия Ярцева.