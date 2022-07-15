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Сенников — о смерти Ярцева: «Большая утрата для всего нашего футбола»

Дмитрий Сенников назвал смерть Георгия Ярцева большой утратой для российского футбола
Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал уход из жизни известного тренера Георгия Ярцева.

«Большая утрата для всего нашего футбола. Такой человек ушел. При мне он был главным в сборной. С его стороны было доверие ко мне как к игроку. Мы добились определенных успехов. Попали на чемпионат Европы в Португалию. У меня очень хорошие воспоминания о работе с ним. Конечно, мы все переживаем, что такое случилось», — рассказал Сенников изданию «Спорт День за Днем».

Ярцев был главным тренером сборной России с 2003 по 2005 год и вывел ее на Евро-2004.

В 1996 году Ярцев выиграл чемпионат России со «Спартаком».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/sennikov-smert-yartseva-bolshaya-utrata-dlya-nashego-futbola
Дмитрий Сенников
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Георгий Ярцев
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