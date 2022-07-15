Сенников — о смерти Ярцева: «Большая утрата для всего нашего футбола»
Дмитрий Сенников назвал смерть Георгия Ярцева большой утратой для российского футбола
Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал уход из жизни известного тренера Георгия Ярцева.
«Большая утрата для всего нашего футбола. Такой человек ушел. При мне он был главным в сборной. С его стороны было доверие ко мне как к игроку. Мы добились определенных успехов. Попали на чемпионат Европы в Португалию. У меня очень хорошие воспоминания о работе с ним. Конечно, мы все переживаем, что такое случилось», — рассказал Сенников изданию «Спорт День за Днем».
Ярцев был главным тренером сборной России с 2003 по 2005 год и вывел ее на Евро-2004.
В 1996 году Ярцев выиграл чемпионат России со «Спартаком».
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
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