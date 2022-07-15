Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал уход из жизни известного тренера Георгия Ярцева.

«Большая утрата для всего нашего футбола. Такой человек ушел. При мне он был главным в сборной. С его стороны было доверие ко мне как к игроку. Мы добились определенных успехов. Попали на чемпионат Европы в Португалию. У меня очень хорошие воспоминания о работе с ним. Конечно, мы все переживаем, что такое случилось», — рассказал Сенников изданию «Спорт День за Днем».

Ярцев был главным тренером сборной России с 2003 по 2005 год и вывел ее на Евро-2004.

В 1996 году Ярцев выиграл чемпионат России со «Спартаком».