Колосков — о переходе на систему «весна-осень»: «Эту тему надо закрыть раз и навсегда»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков считает, что российскому футболу не нужно возвращаться на систему «весна-осень».

«Сейчас мы без еврокубков, потом нас снова туда примут. И что, снова переходить на «осень-весна»? Я бы не стал шарахаться из стороны в сторону, честно говоря. Сейчас РФ идет по правильному пути. Надо думать не о структурных преобразования и реформах, а о создании инфраструктуры. Создать удобства для зрителей — вот о чем сейчас надо думать, а не о том, на какую систему переходить: «осень-весна» или «весна-осень». Думаю, эту тему надо закрыть раз и навсегда», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Российский футбол перешел на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12.