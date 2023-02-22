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Москалев: «Девушкам будет непросто обслуживать матчи мужских турниров в силу разных возможностей физиологии»

Алина Савинова
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Футбольный арбитр Владимир Москалев объяснил, почему девушкам будет непросто обслуживать матчи мужских турниров.

«В мужском футболе все происходит очень быстро, рефери должен успевать за мячом, всегда находиться в идеальной позиции. Да, с возрастом скорость утрачивается, но компенсируется опытом. Возрастной арбитр за счет чтения игры способен предугадать, где должен располагаться в том или ином моменте, чтобы ничего не пропустить. Поэтому мне кажется, что девушкам будет непросто обслуживать матчи мужских турниров в силу разных возможностей физиологии. Хотя думаю, что определенное количество судей женщин будет востребовано в мужском футболе», — приводит RT слова Москалева.

Ранее арбитр поделился мнением о том, оправданно ли было на чемпионате мира-2022 добавлять по 10-12 минут.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1114852-moskalyov-zhenschiny-sudi-futbol
Футбол
Владимир Москалев
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