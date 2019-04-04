Вячеслав Колосков: "Крайне разочарован решением суда оставить Кокорина и Мамаева в СИЗО"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение суда продлить арест нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева до 25 сентября. Футболистам инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

- Как и все люди, которым небезразличен футбол, искренне переживаю за них. Слежу за ситуацией и честно признаюсь, рассчитывал на то, что их отпустят из зала суда. Ни на кого повлиять они не могут, следствие кончилось. Так в чнм смысл их там держать? Болельщики с большим уважением относятся к их мастерству. Как ни крути, это высококлассные футболисты. Нет веских оснований, на основании которых их оставили в СИЗО, - цитирует Колоскова RT. - Как они могут куда-то скрыться без паспортов? Мне жаль, что так происходит. Как обычный гражданин России и как один из руководителей российского футбола, крайне разочарован таким решением.

Кокорин и Мамаев: один стул – один год