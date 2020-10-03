Вячеслав Караваев: «Пока справляемся, надо добавлять и забивать во втором тайме»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев оценил первый тайм матча со «Спартаком» (0:0, перерыв) в рамках 10-го тура Тинькофф РПЛ.

— Действительно, тяжелая игра, мы создаем моменты, их просто надо реализовывать, — сказал в эфире «Матч ТВ» Караваев. — У «Спартака» были выпады, надо постараться убрать это и забить во втором тайме.

— В вашей зоне появлялись и Айртон, и Бакаев. Вызывает тревогу, учитывая скорость соперников?

— Нет, я считаю, что мы пока справляемся. Повторюсь, надо добавлять во втором тайме и забивать.