Федорищев — о будущем Осинькина: «Я не имею права, не посоветовавшись с болельщиками, принять решение»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о будущем главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.
«Первое, по поводу спортивного директора, он не работает, его клуб решил уволить. В параллельной реальности, к примеру, советуются с губернатором прежде чем увольнять. В этой же реальности тренера нельзя уволить, потому что отступные, которые я не могу назвать, потому что, наверное, это какая-то закрытая информация, ну, к примеру 100 миллионов рублей. Если я приму решение о том, что 100 миллионов рублей я отдам за то, что тренер, который команду на таком месте держит и в раздевалке такие говорит игрокам, и так строит тренировочный процесс, и таких ребят отправляет на скамейку, чтоб потом эти люди просто их продали подороже туда-то за свою прибыль. Я в этой ситуации буду неправ. Мне за эти 100 миллионов рублей потом... Да я сам с себя спрошу, спать не буду. 100 миллионов рублей это огромное количество ФАПов (Фельдшерско-акушерский пункт. — Прим. «СЭ») и это большое количество помощи тем, кто нуждается в ней. Поэтому я такое решение принять не могу.
Если придет тренер, к примеру, к губернатору и скажет отпустите меня. Но при этом отматывая на два месяца назад, в сентябре, кто-то оплатил и заказал огромную информационную компанию, федеральную, в поддержку этого тренера, чтоб его оставить на этом месте. Во-первых, наверное, чтоб команду сплачивал и тренировал. Во-вторых, наверное, чтоб довел до конца какие-то процессы. Также тренера заслуженно любят, поэтому я не имею права, не посоветовавшись с болельщиками, принять решение. Болельщики за Осинькина, а я болельщик тоже. Я болельщиков знаю, они у нас ребята такие ортодоксальные, серьезные. Они уважаемого тренера никуда не отпустят. Они с него спросят на 100 процентов. Он принял решение остаться, он принял решение закрепиться. Тренер и те, кто его поддерживают. Болельщики верят и ждут результата, верят в восьмое место.
Мы, болельщики, все верим в Осинькина, верим в то, что он команду нашу сильную, которая «Зенит» побеждает 3:1 на их поле («Крылья» победили «Зенит» со счетом 3:2. — Прим. «СЭ»), он доведет до восьмерки и покажет блестящую игру. Он красавчик!» — сказал Федорищев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
11
|Динамо Мх
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|- : -
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3