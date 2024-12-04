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Сегодня, 15:21

Федорищев — о будущем Осинькина: «Я не имею права, не посоветовавшись с болельщиками, принять решение»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о будущем главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Первое, по поводу спортивного директора, он не работает, его клуб решил уволить. В параллельной реальности, к примеру, советуются с губернатором прежде чем увольнять. В этой же реальности тренера нельзя уволить, потому что отступные, которые я не могу назвать, потому что, наверное, это какая-то закрытая информация, ну, к примеру 100 миллионов рублей. Если я приму решение о том, что 100 миллионов рублей я отдам за то, что тренер, который команду на таком месте держит и в раздевалке такие говорит игрокам, и так строит тренировочный процесс, и таких ребят отправляет на скамейку, чтоб потом эти люди просто их продали подороже туда-то за свою прибыль. Я в этой ситуации буду неправ. Мне за эти 100 миллионов рублей потом... Да я сам с себя спрошу, спать не буду. 100 миллионов рублей это огромное количество ФАПов (Фельдшерско-акушерский пункт. — Прим. «СЭ») и это большое количество помощи тем, кто нуждается в ней. Поэтому я такое решение принять не могу.

Если придет тренер, к примеру, к губернатору и скажет отпустите меня. Но при этом отматывая на два месяца назад, в сентябре, кто-то оплатил и заказал огромную информационную компанию, федеральную, в поддержку этого тренера, чтоб его оставить на этом месте. Во-первых, наверное, чтоб команду сплачивал и тренировал. Во-вторых, наверное, чтоб довел до конца какие-то процессы. Также тренера заслуженно любят, поэтому я не имею права, не посоветовавшись с болельщиками, принять решение. Болельщики за Осинькина, а я болельщик тоже. Я болельщиков знаю, они у нас ребята такие ортодоксальные, серьезные. Они уважаемого тренера никуда не отпустят. Они с него спросят на 100 процентов. Он принял решение остаться, он принял решение закрепиться. Тренер и те, кто его поддерживают. Болельщики верят и ждут результата, верят в восьмое место.

Мы, болельщики, все верим в Осинькина, верим в то, что он команду нашу сильную, которая «Зенит» побеждает 3:1 на их поле («Крылья» победили «Зенит» со счетом 3:2. — Прим. «СЭ»), он доведет до восьмерки и покажет блестящую игру. Он красавчик!» — сказал Федорищев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
Игорь Осинькин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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