Лещенко — о матче «Динамо» против «Химок»: «Повозят мяч по грязи. Не будет никакой борьбы»

Народный артист России Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче бело-голубых против «Химок» в 18-м туре РПЛ.

«Это рутина будет. Повозят мяч по грязи. Не будет никакой борьбы. Ведь что такое спорт, почему на него ходят люди? Потому что это конфликт интересов: команды, игроков. Он оздоровляет это все. Без конфликта все скучно. Игра с «Ахматом» — скукотища невозможная. Играть не хотят. Я понимаю, идет снег, но он есть и за рубежом. Почему у них отдача. За рубежом не бывает проходных игр. Вот показать «Ахмат» — «Динамо» на Западе, скажут, что уровень дворового футбола. Это вообще не футбол, непонятно что», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» с 32 очками занимает 5-е место в таблице РПЛ, «Химки» — 13-е (16 очков).