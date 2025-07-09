Булыкин — о финале КЧМ: «Любая команда может преподнести сюрпризы»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финала клубного чемпионата мира-2025.

«Обе команды [«ПСЖ» и «Реал»] будут тяжелыми соперниками для «Челси». В таких турнирах даже статистика не сильно работает, поэтому не важно, с какой командой ты играл чаще, с какой командой тебе играть легче. Всегда тяжело. Любой может преподнести сюрпризы, поэтому все равно, кто попадется. Сейчас «ПСЖ» выглядит очень хорошо и побеждает. Конечно, у них больше шансов, однако «Реал» со своей магией и супер-футболистами тоже может себя показать. «Челси» надо будет выложиться на 150 проуентов своих сил, чтобы победить, но конечно это здорово, что они вышли в финал и уже ждут своего соперника», — сказал Булыкин «СЭ».

Финал клубного чемпионата мира состоится в воскресенье, 13 июля. Игра пройдет на стадионе «Метлайф—стэдиум» в Нью-Джерси. В матче примут участие «Челси» и победитель пары «ПСЖ» — «Реал».

Александр Антоняк