Вячеслав Чанов назвал Акинфеева лучшим вратарем сезона-2018/19 в России

Бывший вратарь сборной СССР, экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов назвал капитана армейцев Игоря Акинфеева лучшим вратарем сезона-2018/19. В понедельник журнал "Огонек" подвел итоги традиционного конкурса "Вратарь года" имени Льва Яшина. Лучшим назван Гильерме из "Локомотива", Акинфеев не попал в тройку.

- Предположу, что просто сделан красивый ход. Журналисты учитывали то, что Гильерме действующий голкипер сборной. Вот и все, - считает Чанов.

– Но редакция не включила Акинфеева даже в тройку.

– Это их выбор. На мой взгляд, Игорь – первый номер. Второй – Левашов, который провел очень добротный сезон в "Арсенале".

– Кто, на ваш взгляд, третий?

– Назову Артура Нигматуллина из Тулы, поддержу его. Считаю, он достойно заменил Левашова в конце чемпионата, когда тот получил травму. Кроме того, работал с Артуром. Хорошо знаю его возможности. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Вячеслава Чанова