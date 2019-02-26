Вячеслав Барик: "Реального срока не будет!"

Сегодня будут рассмотрены апелляции полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого на заключение под стражу до 8 апреля.

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, отметил, что есть свидетели, которые слышали оскорбления от чиновника Минпромторга Дениса Пака в кафе.

"Хулиганство – деяние, совершенное без причины. Если зачинщик ссоры и драки – потерпевший, это не хулиганство. Свидетели говорят, что было оскорбление, после которого завязалась драка. Один из свидетелей – официант заведения, он сказал, что мой подзащитный перед тем как ударить потерпевшего, спросил: "ты как нас назвал?". Люди слышали матерное оскорбление, послужившее поводом для конфликта".

"Когда мы дойдем до судебного следствия, не будет возможности доказать факт хулиганства, и не будет реального срока. Сейчас вменяют хулиганство только для того, чтобы держать их полгода за решеткой", - отметил Барик.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Опять! Live!