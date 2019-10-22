Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной СССР Игорь Беланов — о знаменитом вратаре московского «Динамо» и советской сборной Льве Яшине. Сегодня ему могло исполниться 90 лет.

— Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения поистине легендарного футболиста, лучшего вратаря XX века, уникального рекордсмена (22 сезона в одном клубе, 207 «сухих матчей», первый и единственный в мире вратарь-обладатель «Золотого мяча»). Мне посчастливилось лично быть знакомым и иметь возможность общаться с Легендой, — написал Беланов в Facebook. — Жаль, что великого футболиста давно нет с нами. Мы будем помнить Вас, дорогой наш Лев Иванович, всегда! Вы — наша история и наша гордость!

Лев Яшин — олимпийский чемпион, чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР, трехкратный победитель Кубка СССР. Обладатель «Золотого мяча» 1963 года.