На 44-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Зенит" – "Крылья Советов" ошиблась бригада Алексея Еськова, во второй раз засчитав взятие ворот хозяев поля.

Второй гол Дениса Ткачука в ворота "Зенита".

Голевая атака самарцев состояла из нескольких фаз. В одной из них Денис Ткачук явно находился за линией офсайда, но не участвовал активно в игре. Затем мяч от ноги одного из зенитовцев снова отскочил к Джано Ананидзе – и тот протолкнул его в направлении Ткачука, который снова (пусть и незначительно) заступил за линию офсайда. В этот раз передача дошла до хавбека "Крыльев", и он забил второй мяч гостей.

Второй гол Дениса Ткачука в ворота "Зенита".

Первый ассистент Антон Аверьянов не зафиксировал положение "вне игры" у Ткачука. Еськов гол засчитал. Предположу, что работай в этом матче видеоассистент, он исправил бы ошибку судей и взятие ворот отменил. (Александр Бобров)

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