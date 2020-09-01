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«Второй год — самый сложный». Евсеев — о трудностях тренерской профессии

07:50
Вадим Евсеев. Фото Instagram.
Вадим Евсеев. Фото Instagram.
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о сложностях работы для тренера в клубе после показанного неплохо результата.

— Я в начале не понимал, когда был футболистом. Но теперь осознал, — сказал Евсеев в эфире программы журналиста Илья Казакова на телеканале «Россия 24». — Кто-то добивается результата за сезон и потом уходит. Я не понимал этого. Теперь знаю почему: второй сезон.

Ты уходишь и у тебя появляется множество вариантов. А ведь второй год — самый сложный. Во-первых, нужно повторить тот результат, которого ты добился. Во-вторых, тебя будут сравнивать с прошлогодним. В-третьих, будут спрашивать, может, даже больше.

Стал ли я сильнее? Я работаю от игры к игре. Надо поддерживаться свой уровень, свое качество. Учиться и работать. Понимаю, что выше головы «Уфе» тяжело прыгнуть. Надо ходить по земле ногами.

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