ВТБ приобрел 99,9961 процента акций "Динамо" за 1 рубль

ВТБ стал практически единоличным собственником "Динамо", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отчетность банка. Согласно отчету банка за первый квартал, в апреле ВТБ за 1 рубль приобрел 99,9961 процента акций "Динамо".

ВТБ уже был основным владельцем "Динамо" с 2009 по 2016 год. Затем банк продал свой 74-процентный пакет акций клуба обществу "Динамо" за символический 1 рубль, оставаясь при этом титульным спонсором. Незадолго до открытия после многолетней реконструкции динамовского стадиона стало известно, что ВТБ намерен вернуть право собственности на клуб.

В воскресенье "Динамо" провело первый матч на обновленном стадионе - в 30-м туре РПЛ бело-голубые сыграли вничью с "Арсеналом" (3:3). В сезоне-2018/19 "Динамо" заняло 12-е место в РПЛ.