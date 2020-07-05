Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил готовность команды к матчу 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита».

— Привыкли к этой жаре. В Краснодаре такая же погода, — сказал Мусаев в эфире «Матч Премьер». — Не вижу преимущества или минусов. Такая погода, будем играть. Команды в равных условиях.

Для нас не имеет значения, что сегодня «Зенит» может стать чемпионом сегодня. «Зенит» — сильная команда, действующий чемпион. Они сильны при любых раскладах.

Их сильные стороны? Быстрая группа атаки, фланговая игра, подачи. Игра верхом и сброс на Дзюбу, Азмуна и Малкома. Мы видим это каждый тур. Все знают, как играет «Зенит», но самое сложное — это с этим справиться.