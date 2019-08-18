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«Все на «Спартак». Ковалевски обратился к фанатам красно-белых перед дерби с ЦСКА

17:21
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Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски обратился к болельщикам москвичей перед матчем 6-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА. Встреча состоится в понедельник, 18 августа на стадионе «Открытие Арена».

Ранее стало известно, что Ковалевски посетит матч «Спартак» — ЦСКА.

— Привет, красно-белая торсида! Все на «Спартак», в понедельник. Будет большое дерби. До встречи! — сказал Ковалевски.

Ковалевски выступал за «Спартак» с 2003 по 2007 годы. За это время он сыграл за команду 94 матча.

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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