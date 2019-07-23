Все матчи 3-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания

Все матчи 3-го тура чемпионата России и молодежного первенства начнутся с минуты молчания в память о погибших детях в результате трагедии в Хабаровске.

"В ночь на 23 июля 2019 года в детском лагере под Хабаровском произошла страшная трагедия – при пожаре погибли дети, – говорится в сообщении на официальном сайте РПЛ. – Российская Премьер-лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. В этот трудный час мы с вами – крепитесь. Все матчи 3-го тура Премьер-лиги и молодежного первенства начнутся с минуты молчания".

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