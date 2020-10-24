Чемпионат России, 12-й тур: результаты всех матчей
24 октября, суббота
«Динамо» — «Сочи»
Москва. Стадион «Динамо». 14.00 (Матч Премьер).
«Зенит» — «Рубин»
Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 16.30 (Матч Премьер).
«Краснодар» — «Спартак»
Краснодар. Стадион «Краснодар». 19.00 (Матч ТВ).
«Локомотив» — «Ротор»
Москва. Стадион «РЖД Арена». 19.00 (Матч Премьер)
25 октября, воскресенье
«Урал» — «Тамбов»
Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 14.00 (Матч Премьер).
«Ростов» — «Химки»
Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 16.30 (Матч (Матч Премьер). Премьер).
«Ахмат» — «Уфа»
Грозныи. Стадион «Ахмат Арена». 19.00 (Матч ТВ)
26 октября, понедельник
ЦСКА — «Арсенал»
26 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 19.00 (Матч Премьер).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.