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Чемпионат России, 12-й тур: результаты всех матчей

10:00
«Краснодар» — «Спартак». Фото ФК «Краснодар»
«Краснодар» — «Спартак». Фото ФК «Краснодар»
12-й тур Тинькофф-Чемпионата России.

24 октября, суббота

«Динамо» — «Сочи»

Москва. Стадион «Динамо». 14.00 (Матч Премьер).

Динамо — Сочи

«Зенит» — «Рубин»

Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 16.30 (Матч Премьер).

Зенит — Рубин

«Краснодар» — «Спартак»

Краснодар. Стадион «Краснодар». 19.00 (Матч ТВ).

Краснодар — Спартак

«Локомотив» — «Ротор»

Москва. Стадион «РЖД Арена». 19.00 (Матч Премьер)

Локомотив — Ротор

25 октября, воскресенье

«Урал» — «Тамбов»

Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 14.00 (Матч Премьер).

Урал — Тамбов

«Ростов» — «Химки»

Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 16.30 (Матч (Матч Премьер). Премьер).

Ростов — Химки

«Ахмат» — «Уфа»

Грозныи. Стадион «Ахмат Арена». 19.00 (Матч ТВ)

Ахмат — Уфа

26 октября, понедельник

ЦСКА — «Арсенал»

26 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 19.00 (Матч Премьер).

ЦСКА — Арсенал Т

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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