«Все чисто». «Зенит» показал, как обрабатывают стадион в Петербурге
13:14
«Зенит» на официальном сайте опубликовал фото обработки «Газпром-Арены» перед матчем 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».
Встреча пройдет в Петербурге 26 июня и начнется в 20:30 мск. Петербуржцы с 53 очками лидируют в турнирной таблице, самарцы с 22 очками — на 16-й строчке.
Все чисто! https://t.co/Z90RgQdG9d pic.twitter.com/B581nqlP2H— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) June 26, 2020
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