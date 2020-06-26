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«Все чисто». «Зенит» показал, как обрабатывают стадион в Петербурге

13:14
Стадион &quot;Зенита&quot;. Фото ФК «Зенит»
Стадион &quot;Зенита&quot;. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» на официальном сайте опубликовал фото обработки «Газпром-Арены» перед матчем 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

Встреча пройдет в Петербурге 26 июня и начнется в 20:30 мск. Петербуржцы с 53 очками лидируют в турнирной таблице, самарцы с 22 очками — на 16-й строчке.

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