«Все чисто». «Зенит» показал, как обрабатывают стадион в Петербурге

«Зенит» на официальном сайте опубликовал фото обработки «Газпром-Арены» перед матчем 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

Встреча пройдет в Петербурге 26 июня и начнется в 20:30 мск. Петербуржцы с 53 очками лидируют в турнирной таблице, самарцы с 22 очками — на 16-й строчке.