Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о том, когда перестал быть младшим братом и о влиянии старшего брата Александра на карьеру.

— Когда вы перестали быть Кержаковым-младшим, а стали Михаилом Кержаковым. Как вы думаете?

— Для себя я всегда был Михаилом Кержаковым, — рассказал Кержаков в интервью тележурналисту, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Я так про себя шучу, что даже если у меня седая борода будет, я для окружающих все равно буду братом. Это идет где-то с 13-летнего возраста, когда Саня стал играть. Поначалу было, конечно, неприятно и обидно. Какая-то аура была вокруг меня. Что бы я ни делал: где-то стал лучшим вратарем, где-то выиграл приз, всегда говорили, что брат проплатил денежки. В «Зенит» взяли — брат, второе возвращение — брат. Даже когда лет 80 будет, все равно будут говорить младший брат.

Александр Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 годы. На счет 39-летнего экс-нападающего 433 матча и 168 голов за питерцев.