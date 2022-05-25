Михаил Кержаков рассказал о важности быть первым номером «Зенита»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о важности быть первым номером питерского клуба.

— Есть вратари, которым комфортно играть только первым номером, даже несмотря на ошибки. Есть вратари, которые в конкуренции чувствуют себя лучше. Вот в вашем случае как?

— Мне не с чем сравнивать, — рассказал Кержаков в интервью тележурналисту, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — У меня был только один сезон, где я был номером один безоговорочным. Это был 2014 год в «Анжи». Мы были в Первой лиге и поднялись в РПЛ. Остальные годы у меня были в борьбе, так сказать. Поэтому это уже привычная тема для меня, привычная среда. Поэтому психологически сравнить мне тут не с чем — как играть, если ты безоговорочный первый номер и у тебя нет конкурентов, которые дышат в спину. Я всю карьеру был в борьбе.

В текущем сезоне РПЛ Кержаков провел в составе «Зенита» 19 матчей. Второй вратарь питерцев Станислав Крицюк отыграл в 7 матчах.