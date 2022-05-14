Гильерме оценил текущий сезон «Локомотива»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме оценил текущий сезон железнодорожников в РПЛ.

«Происходило много изменений, новая политика. Нужно время, чтобы привыкать к этому. Я считаю, что мы на правильном пути. Нужно немного потерпеть. Мы сами виноваты — наши болельщики привыкали к хорошему результату. Уверен, что скоро будет все хорошо. Ребята тоже верят в это. Скоро закончится сезон. Отпуск, сбор, вернемся с новыми силами», — цитирует Гильерме «СЭ».

В турнирной таблице Тинькофф РПЛ «Локомотив» идет на шестом месте, имея 45 очков.

В последнем туре команда сыграет в гостях с «Крыльями Советов» 21 мая.