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Сегодня, 12:30

Худяков: «Знаю, что мной интересовался клуб из Германии. Хотел бы поиграть в Европе»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Даниил Худяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков в интервью «СЭ» рассказал об интересе к нему со стороны иностранных клубов.

— Матвей Сафонов как-то сказал, что не воспринимает карьеру Акинфеева как потолок в профессии. Согласен с такой позицией?

— Думаю, многие мечтали бы на протяжении стольких лет оставаться первым номером в своем клубе, чтобы болельщики считали тебя эталоном и легендой. Чтобы тот, кто придет на смену, на тебя же и равнялся.

Конечно, всегда можно больше. Но я бы не отказался, чтобы меня сложилась карьера, как у Игоря. Единственное, хотел бы за границей поиграть.

— А были варианты в Европе?

— Разговоры о том, что за мной следят, до меня доходят. Знаю, что с агентом общались, но что дальше — не в курсе. Названия клубов не скажу.

— Назови хотя бы страну.

— Топ-5.

— Германия?

— Да.

Даниил Худяков. «Мотивация у русских была выше, чем у легионеров». Дзюба, Рангник, новый «Локо»: честное интервью Худякова

Даниил Худяков
ФК Локомотив (Москва)
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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