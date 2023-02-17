Крицер заявил, что израильские клубы финансово не потянули бы Дзюбу

Известный израильский агент Григорий Крицер ответил на вопрос, мог ли российский нападающий Артем Дзюба теоретически перейти в чемпионат Израиля, когда находился в поиске клуба.

«Финансово — не потянули бы. А учитывая, сколько он имел в «Зените», — вообще без вариантов. В Израиле сейчас самый высокооплачиваемый игрок — Эран Захави. Он получает в «Маккаби» около миллиона евро. Но таких зарплат тут больше нет ни у кого. Максимум доходит до 500 тысяч в год. В командах с небольшими бюджетами потолок — 100-120 тысяч, в средних — до 200», — приводит слова Крицера «Чемпионат».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.