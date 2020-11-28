Вратарь «Локо» снова дисквалифицирован и не сыграет в Грозном. Почему?

10 ноября КДК РФС дисквалифицировал на один матч вратаря «Локомотива» Гильерме, удаленного за лишение соперника явной возможности забить гол на 64-й минуте игры 14-го тура с «Динамо» (1:5). Встречу 15-го тура с «Арсеналом» голкипер пропустил. Почему же он не попал в заявку на матч в Грозном и снова не выйдет на поле?

Сыграй он хотя бы секунду за железнодорожников против «Ахмата», «Локомотиву» засчитали бы поражение. Как говорится в регламенте турнира, «за участие в матче неоформленного в установленном порядке или дисквалифицированного футболиста (применительно исключительно к данному пункту участием в матче считается выход футболиста на поле) результат матча аннулируется, а команда подвергается санкциям в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС».

Дело в том, что в матче с «Динамо» Гильерме получил не только красную карточку, но и желтую — на 39-й минуте за неспортивное поведение. В соответствии с дисциплинарным регламентом «если игрок или официальное лицо клуба удален с поля за нарушение правил игры, не связанное с получением двух предупреждений, то предупреждение, которое он до этого получил в ходе того же матча, сохраняется и учитывается при подсчете общего количества предупреждений». Для вратаря та желтая карточка стала четвертой. Таким образом, он заработал дисквалификацию еще на одну игру за перебор «горчичников». Это наказание автоматическое, поэтому в решении КДК о нем ничего не было сказано.

Как говорится в регламенте чемпионата России, «клубы несут ответственность за учет вынесенных футболистам предупреждений, примененных к футболистам удалений, отбытие автоматических дисквалификаций и дисквалификаций, примененных юрисдикционными органами РФС».

Именно так и поступил «Локомотив». Во всяком случае тот сотрудник или те сотрудники, кто несет ответственность за этот вопрос. При этом перед игрой в материале на сайте было написано следующее: «Потеря перед игрой с «Ахматом» у «Локомотива» одна, но более чем серьезная. Из-за дисквалификации не выйдет на поле Ведран Чорлука. Других дисквалификаций и новых травм в команде нет». (Александр Бобров, Кирилл Бурдаков)