Песьяков: «Я провел матч жизни? Спасибо за такую оценку. Мне приятно»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в 28-м туре РПЛ.

«Я провел матч жизни? Спасибо за такую оценку. Мне приятно. Но было непросто, «Спартак» владел территориальным преимуществом, был конкретнее впереди. Использовали свои шансы, контрвыпады. Это везение нужно заслужить, мы делали все правильно», — сказал Песьяков после матча.

«Крылья Советов» набрали 29 очков и поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» с 48 очками — на четвертой строчке.

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