Карседо: «Крылья Советов» отлично используют контратаки и заслуженно победили»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (1:2) в 28-м туре РПЛ.

— Как вам игра Солари? Он продолжает получать много необоснованных желтых карточек.

— На первом месте — командная игра. Если говорит о Солари, то он хорошо сыграл. А его количество желтых карточек — это то, над чем мы должны поработать.

— «Спартак» доминировал по компонентам, кроме счета. За счет чего «Крылья Советов» смогли вас обыграть — это индивидуальная игра Песьякова или что-то не получалась у «Спартака»?

— В первом тайме нам не удалось как следует войти в игру, плюс пропустили быстрый и легкий гол. У нас были моменты в первой половине игры. Но во второй их было значительно больше. К сожалению, нам не повезло сегодня в завершении. Такое бывает в футболе. А «Крылья Советов» отлично используют контратаки, и они воспользовались своим шансом. И соперник заслуженно победил.

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