Карседо — о поражении «Спартака» от «Крыльев»: «Игра, которую мы могли и хотели забрать»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопросы после поражения от «Крыльев Советов» (1:2) в 28-м туре РПЛ.
— Многие гостевые команды отмечают качество газона на стадионе в Самаре. Как вы оцените поле? Оно как-то повлияло на игру «Спартака» сегодня?
— Это вовсе не так. Поле достаточно хорошее. «Крылья Советов» провели хороший матч. Мы понимали, что нам будет непросто. Понимали, как будет действовать соперник. К сожалению, нам не удалось добиться нужного результата. До этого в Самаре в чемпионате не могли победить «Локомотив», ЦСКА и «Рубин»
— Как вы оцениваете игру команды в первом тайме? Показалось, что на поле вышла не та команда, которая борется за третье место, хотя во втором тайме заиграли по-другому.
— Мы хотели взять три очка, нам было это очень нужно. Но нам не удалось войти в игру так, как нужно было. Пропустили достаточно быстрый гол с пенальти. И это значительно осложнило нам игру. Во втором тайме мы действовали лучше и создали много голевых моментов. Нам удалось сравнять счет, мы доминировали. Но упустили контратаку и в итоге проиграли. Очень жаль, это та игра, которую мы могли и хотели забрать, — сказал Карседо на пресс-конференции.
После поражения от самарского клуба «Спартак» с 48 очками после 28 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0