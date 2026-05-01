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1 мая, 20:00

Карседо — о поражении «Спартака» от «Крыльев»: «Игра, которую мы могли и хотели забрать»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопросы после поражения от «Крыльев Советов» (1:2) в 28-м туре РПЛ.

— Многие гостевые команды отмечают качество газона на стадионе в Самаре. Как вы оцените поле? Оно как-то повлияло на игру «Спартака» сегодня?

— Это вовсе не так. Поле достаточно хорошее. «Крылья Советов» провели хороший матч. Мы понимали, что нам будет непросто. Понимали, как будет действовать соперник. К сожалению, нам не удалось добиться нужного результата. До этого в Самаре в чемпионате не могли победить «Локомотив», ЦСКА и «Рубин»

— Как вы оцениваете игру команды в первом тайме? Показалось, что на поле вышла не та команда, которая борется за третье место, хотя во втором тайме заиграли по-другому.

— Мы хотели взять три очка, нам было это очень нужно. Но нам не удалось войти в игру так, как нужно было. Пропустили достаточно быстрый гол с пенальти. И это значительно осложнило нам игру. Во втором тайме мы действовали лучше и создали много голевых моментов. Нам удалось сравнять счет, мы доминировали. Но упустили контратаку и в итоге проиграли. Очень жаль, это та игра, которую мы могли и хотели забрать, — сказал Карседо на пресс-конференции.

После поражения от самарского клуба «Спартак» с 48 очками после 28 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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Хуан Карлос Карседо
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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