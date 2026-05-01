Карседо — о поражении «Спартака» от «Крыльев»: «Игра, которую мы могли и хотели забрать»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопросы после поражения от «Крыльев Советов» (1:2) в 28-м туре РПЛ.

— Многие гостевые команды отмечают качество газона на стадионе в Самаре. Как вы оцените поле? Оно как-то повлияло на игру «Спартака» сегодня?

— Это вовсе не так. Поле достаточно хорошее. «Крылья Советов» провели хороший матч. Мы понимали, что нам будет непросто. Понимали, как будет действовать соперник. К сожалению, нам не удалось добиться нужного результата. До этого в Самаре в чемпионате не могли победить «Локомотив», ЦСКА и «Рубин»

— Как вы оцениваете игру команды в первом тайме? Показалось, что на поле вышла не та команда, которая борется за третье место, хотя во втором тайме заиграли по-другому.

— Мы хотели взять три очка, нам было это очень нужно. Но нам не удалось войти в игру так, как нужно было. Пропустили достаточно быстрый гол с пенальти. И это значительно осложнило нам игру. Во втором тайме мы действовали лучше и создали много голевых моментов. Нам удалось сравнять счет, мы доминировали. Но упустили контратаку и в итоге проиграли. Очень жаль, это та игра, которую мы могли и хотели забрать, — сказал Карседо на пресс-конференции.

После поражения от самарского клуба «Спартак» с 48 очками после 28 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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