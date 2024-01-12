Вратарь «Краснодара» Агкацев: «С Сафоновым нелегко конкурировать, он лидер и любимец публики»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что ему непросто конкурировать с другим голкипером «быков» Матвеем Сафоновым.

«Конкурировать с Мотей очень нелегко, учитывая его статус, опыт и положение в клубе. Сафонов — лидер «Краснодара», капитан команды, любимец публики и вратарь сборной. В любом случае, я стараюсь выполнять свою работу и выкладываться на максимум.

Мы хорошо общаемся друг с другом. Часто обсуждаем те или иные футбольные моменты. Я могу что-то подсмотреть у него во время тренировок, он может подсмотреть у меня, но советов никаких друг другу не даем», — приводит «РБ Спорт» слова Агкацева.

В сезоне-2023/24 Агкацев принял участие в 7 матчах «Краснодара» во всех турнирах, пропустил 11 голов и отыграл 2 встречи на ноль.