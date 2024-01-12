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Сегодня, 13:58

Агкацев заявил, что в детстве учился у Черчесова, Габулова и Джанаева

Виктория Кравченко
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, на кого он старается равняться в российском и мировом футболе.

— Вратарские навыки в Осетии передаются из поколения в поколение. Черчесов, Мандрыкин, Джанаев, Габулов, Хомич... В детстве я следил за каждым и учился у них, старался подражать. В определенной степени чувствуется ответственность. Я должен держать эту планку, чтобы люди знали, что в Осетии есть и будут прекрасные вратари, — цитирует Агкацев «РБ Спорт».

— Расскажи, на какого голкипера стараешься равняться?

— Выделю Эдерсона из «Манчестер Сити». Этот парень прекрасно играет ногами, очень хорош на ленточке. По-своему импонируют Тер Штеген, Кепа Аррисабалага и Рамсдейл. У каждого есть чему поучиться.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 1 матч за команду.
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/stanislav-agkatsev-v-detstve-uchilsya-u-cherchesova-gabulova-dzhanaeva-staralsya-podrazhat-im/
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

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Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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