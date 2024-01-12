Вратарь «Краснодара» Агкацев подтвердил интерес со стороны зарубежных клубов

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что им интересовались зарубежные клубы.

«Слышал про какой-то интерес, но конкретики особой не было. Все закончилось на стадии разговоров», — цитирует вратаря «РБ Спорт».

Ранее президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что летом «Краснодар» отказал ростовчанам в аренде Агкацева.

22-летний вратарь летом 2015 года попал в академию «Краснодара». Он играл за молодежную команду клуба, за «Краснодар-3» и «Краснодар-2». В нынешнем сезоне Агкацев провел за основную команду 7 матчей в FONBET Кубке России, пропустил 11 мячей и дважды отыграл на ноль.