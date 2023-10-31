Беленов — о возможном завершении карьеры: «Дай бог играть так долго, как Буффон!»

Вратарь «Факела» Александр Беленов ответил на вопрос «СЭ» о возможном завершении карьеры.

«Этот сезон точно не станет последним. Я буду еще долго и хорошо играть! Как Буффон? Дай бог! Помимо него есть такие вратари, как Роман Березовский, Александр Филимонов, мой земляк Сергей Рыжиков. Есть хорошие примеры. Надо стремиться к ним», — сказал Беленов «СЭ».

Футболист перешел в «Факел» из «Рубина» летом 2023 года.