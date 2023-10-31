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Сегодня, 13:53

«Оренбург» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Крыльями Советов»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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В службе коммуникаций РФС сообщили «СЭ», что «Оренбург» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 13-го тура с «Крыльями Советов» (1:1). Клуб попросит рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на 80-й минуте игры.

Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев сначала назначил пенальти, но после подсказки ВАР Павла Кукуяна отменил свое решение и показал Обухову желтую карточку за симуляцию.

«Оренбург» с 12 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В 13-м туре чемпионата России оренбуржцы на своем поле примут «Ростов». Матч пройдет 6 ноября.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Федор Чалов

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