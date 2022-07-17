Шунин отдал должное «Ростову» после матча 1-го тура РПЛ

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал ничью в матче 1-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«Были моменты, могли удвоить счет, но не удалось. Концовка оказалась непростой для нас. Надо отдать должное «Ростову», они хорошо держали мяч, но когда мы отбирали, получалось выходить в острые атаки.

Был момент, когда после товарищеской игры мы ждали тренера в раздевалке. Он сказал, что завтра поговорим, но на следующий день сказал, что после игры очень эмоционален и может сказать что-то не то. Мы договорились, что будем всегда общаться в спокойное время, когда он остывает. Сегодня он просто коротко сказал, чтобы мы не вешали нос», — сказал Шунин «СЭ».

В следующем туре «Динамо» 24 июля на своем поле примет «Торпедо». «Ростов» в этот же день сыграет против «Локомотива» в Москве.