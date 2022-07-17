Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:44

Шунин отдал должное «Ростову» после матча 1-го тура РПЛ

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал ничью в матче 1-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«Были моменты, могли удвоить счет, но не удалось. Концовка оказалась непростой для нас. Надо отдать должное «Ростову», они хорошо держали мяч, но когда мы отбирали, получалось выходить в острые атаки.

Был момент, когда после товарищеской игры мы ждали тренера в раздевалке. Он сказал, что завтра поговорим, но на следующий день сказал, что после игры очень эмоционален и может сказать что-то не то. Мы договорились, что будем всегда общаться в спокойное время, когда он остывает. Сегодня он просто коротко сказал, чтобы мы не вешали нос», — сказал Шунин «СЭ».

В следующем туре «Динамо» 24 июля на своем поле примет «Торпедо». «Ростов» в этот же день сыграет против «Локомотива» в Москве.

Антон Шунин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Огуречная диета: польза и ожидаемый эффект
«Барса» забрала Левандовски у «Баварии» за 60 млн евро, Зинченко отправляется в «Арсенал», Эриксен уже в «МЮ». Главные трансферы и слухи Европы 17 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Член совета директоров «Динамо» рассказал о ситуации с легионерами в клубе
Шунин: «Уважаю тренера и его решения. Он объявил, что капитаном будет Фомин»
Комличенко остался недоволен ничьей в матче против «Динамо»
Карпин едва не обыграл Йокановича. Страшный сон болельщиков бело-голубых — гол Комличенко
Лещук о своем будущем в «Динамо»: «Меня сейчас не устраивает мое положение в клубе»
Лещук недоволен игрой «Динамо» в матче против «Ростова»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Комличенко остался недоволен ничьей в матче против «Динамо»

Шунин: «Уважаю тренера и его решения. Он объявил, что капитаном будет Фомин»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости