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Комличенко остался недоволен ничьей в матче против «Динамо»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко остался недоволен ничьей в матче 1-го утра РПЛ против «Динамо» (1:1).

«Отрицательно оцениваю сегодняшний результат, потеряли 2 очка, игра была под нашим контролем. Не реализовали много моментов. В эпизоде с голом подача получилась идеальная. К сожалению, наш контроль игры в голы не воплотился, только в один», — сказал Комличенко «СЭ».

В следующем туре «Динамо» 24 июля на своем поле примет «Торпедо». «Ростов» в этот же день сыграет против «Локомотива» в Москве.

Николай Комличенко
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