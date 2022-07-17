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Шунин: «Уважаю тренера и его решения. Он объявил, что капитаном будет Фомин»

Антон Иванов
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Голкипер «Динамо» Антон Шунин заявил, что спокойно отнесся к тому, что в новом сезоне капитаном команды стал полузащитник Даниил Фомин.

«Уважаю тренера и его решения. Он объявил, что капитаном будет Фомин. Это его личное решение. Удивило ли это меня? Скажем там, я удивился, но уважаю тренера и любое его решение. Не хочу продолжать эту тему.

Есть что-то схожее со Шварцем? Йоканович сказал, что есть вещи, которые мы оставим, а есть моменты, которые будем делать по-другому. Оставим в том числе прессинг и интенсивность. Готовы ли мы бороться за первое место? Надо идти от игры к игре, а дальше посмотрим. Почему у нас все врем все вопросы про «Зенит»? Мы сегодня не с ними играли», — заявил Шунин.

«Динамо» по итогам прошлого сезона заняло третье место в турнирной таблице и впервые с 2008 года завоевало медали чемпионата России.

Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
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