Игрок «Нефтчи» из США считает возможным трансфер россиян в МЛС
Полузащитник «Нефтчи» Кенни Сайеф ответил на вопрос «СЭ», возможны ли переходы россиян в МЛС.
— Федор Смолов мог отправиться в МЛС два года назад. Как вы считаете, возможно ли такое в нынешних реалиях?
— Вы задаете мне сложные вопросы (смеется). Да думаю это вполне возможно. Если клуб захочет приобрести игрока, почему нет. Не люблю политические вопросы. Мне нравится город, мне нравятся люди, хочу играть в футбол и все! — сказал Сайеф «СЭ».
В январе 2022 года сообщалось, что Смолов получил несколько предложений из МЛС. В итоге форвард, который тогда выступал за «Локомотив», вернулся в «Динамо».
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Динамо – Краснодар
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|22.07
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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Спартак – Оренбург
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