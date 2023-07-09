Игрок «Нефтчи» из США считает возможным трансфер россиян в МЛС

Полузащитник «Нефтчи» Кенни Сайеф ответил на вопрос «СЭ», возможны ли переходы россиян в МЛС.

— Федор Смолов мог отправиться в МЛС два года назад. Как вы считаете, возможно ли такое в нынешних реалиях?

— Вы задаете мне сложные вопросы (смеется). Да думаю это вполне возможно. Если клуб захочет приобрести игрока, почему нет. Не люблю политические вопросы. Мне нравится город, мне нравятся люди, хочу играть в футбол и все! — сказал Сайеф «СЭ».

В январе 2022 года сообщалось, что Смолов получил несколько предложений из МЛС. В итоге форвард, который тогда выступал за «Локомотив», вернулся в «Динамо».