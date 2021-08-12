Вратарь ЦСКА Акинфеев возглавил рейтинг самых преданных футболистов Европы

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил рейтинг самых преданных футболистов среди десяти сильнейших лиг Европы, информирует пресс-служба «армейцев». 35-летний российский голкипер защищает цвета клуба 18 лет, 7 месяцев и 10 дней.

Вторым в списке идет хавбек «Вэст Хэма» Марк Нобл (17 лет, 7 месяцев, 20 дней). Замыкают тройку сразу три футболиста: итальянский полузащитник «Сассуоло» Франческо Маньянелли, испанский защитник «Осасуны» Ойер и итальянский защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини. У всех по 11 лет, 16 месяцев и 11 дней.

Акинфеев провел за ЦСКА 677 матчей, пропустив 604 мяча и сыграв 286 матчей на ноль. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.