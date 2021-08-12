Бавин перешел из «Урала» в «Ротор»
09:10
Полузащитник «Урала» Юрий Бавин перешел в «Ротор» на правах аренды, информирует сайт екатеринбургского клуба. В Волгограде он будет выступать до конца сезона-2021/22.
Бавин пришел в «Урал» в 2017 году и провел за команду 55 матчей в РПЛ. В прошлом сезоне 27-летний игрок принял участие в 7 играх чемпионата.
«Мы желаем Юрию удачного сезона, получать как можно больше игровой практики в волгоградской команде и показать уверенную игру!», — говорится в сообщении.
Нынешний сезон «Ротор» проводит в ФНЛ. После пяти туров волгоградская команда имеет семь очков и занимает десятое место.
Дополнительная информация:
https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/yurij-bavin-arendovan-rotorom
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю