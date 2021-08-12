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Бавин перешел из «Урала» в «Ротор»

09:10
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Полузащитник «Урала» Юрий Бавин перешел в «Ротор» на правах аренды, информирует сайт екатеринбургского клуба. В Волгограде он будет выступать до конца сезона-2021/22.

Бавин пришел в «Урал» в 2017 году и провел за команду 55 матчей в РПЛ. В прошлом сезоне 27-летний игрок принял участие в 7 играх чемпионата.

«Мы желаем Юрию удачного сезона, получать как можно больше игровой практики в волгоградской команде и показать уверенную игру!», — говорится в сообщении.

Нынешний сезон «Ротор» проводит в ФНЛ. После пяти туров волгоградская команда имеет семь очков и занимает десятое место.

Дополнительная информация:

https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/yurij-bavin-arendovan-rotorom

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