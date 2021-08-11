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В Италии утверждают, что сын Симеоне не заинтересован в переходе в «Зенит»

22:15
Джованни Симеоне. Фото Instagram
Джованни Симеоне. Фото Instagram
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Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне хочет продолжить карьеру в чемпионате Испании или Англии, утверждает Calciocasteddu со ссылкой на Sky Sport. По информации источника, 26-летний аргентинский футболист, которым интересуется «Зенит», сомневается в возможном переезде в Россию.

Сине-бело-голубые настроены серьезно и намерены сделать новое предложение по Симеоне. Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил за форварда 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Симеоне провел 33 матча, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Кальяри» действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро.

Джованни Симеоне — сын тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

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