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Лунев принял участие в тренировке женского «Зенита»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Вратарь «Байера» Андрей Лунев провел тренировку с женской командой «Зенита».

30-летний россиянин позанимался в группе тренера вратарей женской команды Евгения Понятовского.

Лунев перешел из «Зенита» в немецкий клуб 10 июля 2021 года.

В прошедшем сезоне вратарь принял участие в двух матчах за «Байер» во всех турнирах и пропустил два мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Андрей Лунев
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ФК Байер
ФК Зенит
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
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 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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Уфа

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Ростов

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П
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Зенит

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Краснодар

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Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

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