Лунев принял участие в тренировке женского «Зенита»

Вратарь «Байера» Андрей Лунев провел тренировку с женской командой «Зенита».

30-летний россиянин позанимался в группе тренера вратарей женской команды Евгения Понятовского.

Лунев перешел из «Зенита» в немецкий клуб 10 июля 2021 года.

В прошедшем сезоне вратарь принял участие в двух матчах за «Байер» во всех турнирах и пропустил два мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.