Венгерские клубы интересуются Новосельцевым

Александр Клюев, агент защитника Ивана Новосельцева, в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем клиента.

«Пока ведем диалог. Сохраняется интерес от турецких клубов. Плюс есть интерес и от венгерских команд, прорабатываем эти варианты. Мы будем смотреть все варианты, в том числе и российские», — сказал Клюев «СЭ».

В прошедшем сезоне 30-летний Новосельцев провел в составе «Арсенала» 16 матчей и забил один гол. Защитник играл за туляков с июля 2021 года.