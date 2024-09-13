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Сегодня, 19:30

В «Реал Сосьедад» опровергли новость о возможном переходе нападающего Садика в ЦСКА этим летом

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе нападающего Умара Садика в ЦСКА в это трансферное окно.

Ранее журналист Иван Карпов сообщили, что 27-лений игрок мог перейти в московский клуб.

«Нам ничего неизвестно о возможном переходе Умара Садика в ЦСКА. Этим летом мы не общались с московским клубом и не получали никаких предложений от них», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Умар Садик в этом сезоне провел 3 матча и не отличился результативными действиями. Контракт форварда с «Реал Сосьедад» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

ФК Реал Сосьедад
ФК ЦСКА (Москва)
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