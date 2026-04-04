В РПЛ впервые назначен угловой за задержку времени вратарем. Лусиано открыл счет в матче «Акрон» — ЦСКА

В матче 23-го тура РПЛ «Акрон» — ЦСКА впервые в истории чемпионата России был назначен угловой удар за задержку времени вратарем. Армейцы воспользовались стандартным положением и открыли счет.

На 4-й минуте судья Владимир Москалев зафиксировал нарушение правил голкипером тольяттинского клуба Игнатом Тереховским. Рефери отсчитал 8 секунд и остановил игру, армейцы получили право на угловой.

На 5-й минуте форвард Лусиано Гонду открыл счет, отправив мяч в ворота после прострела Матвея Кисляка. Красно-синие разыграли результативную комбинацию после того, как мяч вылетел из штрафной после подачи углового.

Для 24-летнего Гонду это первый гол в РПЛ в сезоне-2025/26. Аргентинский форвард впервые забил за ЦСКА после перехода из «Зенита».

Игра «Акрон» — ЦСКА проходит в Самаре на стадионе «Самара Арене».