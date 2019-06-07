Врачи "Зенита" займутся лечением колена Кокорина со следующей недели

Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила, что врачи "Зенита" со следующей недели начнут проводить в СИЗО лечебные процедуры с коленом Александра Кокорина. В апреле специалист петербургского клуба сообщил, что у форварда ухудшается состояние прооперированного колена.

– Врачи "Зенита" уже написали обращение (в УФСИН по Москве) по поводу того, что они готовы оказать реабилитационную помощь Кокорину, – цитирует Потяеву "РИА Новости". – Написали, какой аппарат, подготовили документы и предоставили соответствующие сертификаты, чтобы все было по норме.

В принципе, они получили разрешение приезжать и делать те реабилитационные процедуры, которые рекомендованы Александру врачом. Я думаю, что уже на следующей неделе они приступят к лечению.

Александр Кокорин был взят под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. Пресненский суд 8 мая приговорил футболиста "Зенита" к одному году и шести месяцам колонии общего режима.