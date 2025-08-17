Врач «Динамо» призвал футболистов бросить жевательный табак после видео с Луневым

Врач «Динамо» Александр Родионов прокомментировал попадание в трансляцию матча бело-голубых эпизода с голкипером «Динамо» Андреем Луневым и жевательным табаком.

«Он, наверное, такой не один с этой привычкой. К сожалению, он попал под объективы камеры. Возможно, после такого он бросит это. Я призываю всех отказаться от этой вредной привычки. Лучше закинуть барбариску», — сказал Родионов.

«Динамо» (5 очков) опустилось на 12-ю позицию в турнирной таблице. Бело-голубые продлили серию без побед до 4 матчей. ЦСКА (11) поднялся на второе место в РПЛ.

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Акрон». Матч пройдет 24 августа. «Динамо» на день раньше дома сыграет с «Пари НН».