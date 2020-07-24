«Впервые на клубном ТВ в России и Европе!» ЦСКА анонсировал шоу с участием действующих звезд клуба
13:08
ЦСКА в официальном Twitter объявил о запуске шоу на клубном ТВ.
— ЦСКА анонсирует первое шоу с участием действующих звезд клуба! -говорится в сообщении. — Впервые на клубном ТВ в России и Европе!
В промо-ролике ведущими шоу заявлены гендиректор Роман Бабаев, главный тренер Виктор Гончаренко и вратарь Игорь Акинфеев.
?? #CSKATV анонсирует первое шоу с участием действующих звёзд клуба!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 24, 2020
Впервые на клубном ТВ в России и Европе!
Юмор — ?
Интерактив — ?
Цензура — ? pic.twitter.com/cFMSlKv3GC
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