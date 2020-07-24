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«Впервые на клубном ТВ в России и Европе!» ЦСКА анонсировал шоу с участием действующих звезд клуба

13:08
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ЦСКА в официальном Twitter объявил о запуске шоу на клубном ТВ.

— ЦСКА анонсирует первое шоу с участием действующих звезд клуба! -говорится в сообщении. — Впервые на клубном ТВ в России и Европе!

В промо-ролике ведущими шоу заявлены гендиректор Роман Бабаев, главный тренер Виктор Гончаренко и вратарь Игорь Акинфеев.

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