Воспитанник «Зенита» поедет на зимний сбор с первой командой «Лудогорца»

Как стало известно «СЭ», 16-летний воспитанник академии «Зенита» Елисей Сыров 3 января отправится на сбор в Турцию в составе основной команды «Лудогорца».

Хавбек, подписавший летом 2024 года трехлетний контракт с чемпионами Болгарии, тренируется с основой, а матчи проводит за вторую команду клуба.

«Лудогорец» возглавляет чемпионат Болгарии в высшем дивизионе, «двойка» идет на 10-м месте в дивизионе рангом ниже.