Дьяков: «Легионерам «Зенита» все уже приелось. Отсюда и результат»

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков в комментарии «СЭ» поделился мнением о выступлениях «Зенита» в текущем сезоне.

— Проблема «Зенита» в том, что некоторые иностранцы, которые последние годы феерили и на которых была сделана ставка, либо снизили к себе требования — либо им уже приелось, нет мотивации. Может, растратили уже весь свой потенциал... Взять того же Клаудиньо: в этом сезоне на поле его почти никогда не вижу. Так как стартовый состав «Зенита» состоит на 90 процентов из иностранцев, отсюда и результат.

Плохая игра Клаудиньо, возможно, Вендел не так хорош... Глушенков супер вписался, красавец. Такое ощущение, что он лет пять в команде. Но вот эти травмы... Нет Глушенкова — нет столько голов, такой феерии. Последние два матча тому показатель.

Когда дома с «Акроном», и «Крыльями» берут ноль очков... «Акрон», который они месяц-полтора назад обыгрывали 5:0, дома 1:2... «Зенит» и по игре, и по результату дает шанс соперникам, — сказал Дьяков «СЭ».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.