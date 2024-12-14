Дьяков: «Легионерам «Зенита» все уже приелось. Отсюда и результат»
Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков в комментарии «СЭ» поделился мнением о выступлениях «Зенита» в текущем сезоне.
— Проблема «Зенита» в том, что некоторые иностранцы, которые последние годы феерили и на которых была сделана ставка, либо снизили к себе требования — либо им уже приелось, нет мотивации. Может, растратили уже весь свой потенциал... Взять того же Клаудиньо: в этом сезоне на поле его почти никогда не вижу. Так как стартовый состав «Зенита» состоит на 90 процентов из иностранцев, отсюда и результат.
Плохая игра Клаудиньо, возможно, Вендел не так хорош... Глушенков супер вписался, красавец. Такое ощущение, что он лет пять в команде. Но вот эти травмы... Нет Глушенкова — нет столько голов, такой феерии. Последние два матча тому показатель.
Когда дома с «Акроном», и «Крыльями» берут ноль очков... «Акрон», который они месяц-полтора назад обыгрывали 5:0, дома 1:2... «Зенит» и по игре, и по результату дает шанс соперникам, — сказал Дьяков «СЭ».
После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|00:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
|
Химки – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3